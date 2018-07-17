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Прогноз погоды в Украине на 18 июля: тепло и грозы продолжаются

Гроза
13:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине по-прежнему остается тепло, при этом ожидаются дожди и грозы.

В ближайшие сутки погоду в Украине будут определять поле пониженного давления с атмосферными фронтами, влажная и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в западных и северо-восточных областях местами сильные дожди. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°; днем 20-26°, на юге 25-30°.

В Киеве - кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 июля самая высокая температура днем была +35,2 в 2010 году, самая низкая ночью +9,4 в 1989 году.

19 июля в Украине грозовые дожди (ночью местами). Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 21-26°; в южных, восточных и Днепропетровской областях 25-30°.

В Киеве - кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 23-25°.

17 июля в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 21-26°, в Днепре возле Киева 23°.

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