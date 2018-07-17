Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 17.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Газовые переговоры: вице-президент ЕК встретился с Климкиным и Новаком
Газовые переговоры: вице-президент ЕК встретился с Климкиным и Новаком
Новости: Активисты ворвались в здание НАБУ в Киеве
Активисты ворвались в здание НАБУ в Киеве
Новости: "Давай, давай": Вида может переехать в Испанию за 35 млн евро
"Давай, давай": Вида может переехать в Испанию за 35 млн евро
Новости: Утерянный сценарий Стенли Кубрика нашли в Великобритании через 60 лет
Утерянный сценарий Стенли Кубрика нашли в Великобритании через 60 лет
X

Боевик на Донбассе пытался сдаться ВСУ, но был своими убит в спину

Оккупанты Донбасса
13:50 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: На Донбассе российский наемник попытался сдаться украинским войскам, но боевики убили его выстрелом в спину.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российский наемник попытался сдаться украинским войскам, но боевики убили его выстрелом в спину.

Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что сегодня ночью на Мариупольском направлении боевик российских оккупационных войск из состава 9-го отдельного полка морской пехоты пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию.

"Известно, что у российского наемника были проблемы финансового характера со своими сослуживцами. Однако добраться до наших войск он так и не смог. Разъяренные "кредиторы" выстрелом в спину цинично убили своего бывшего сослуживца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при помощи военнослужащих одного из подразделений морской пехоты из состава Объединенных сил тело было доставлено в морг одной из больниц в Мариуполе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Боевики, ВСУ, Донбасс, ООС, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Кривом роге взорвалась многоэтажка: пострадал ребенок В Одессе были найдены мертвыми от наркотиков два эстонца Взрыв "Молота" на Ровненщине: названы 3 главные версии

Последние новости

10 книг, которые долго не отпускают Умалчивание вопроса Украины на встрече Трампа и Путина недопустимо Назван лучший игрок ЧМ-2018 по статистическим данным
Сегодня читают
01 Маму игрока донецкого "Шахтера" похитили из ее дома
02 В Киеве маршрутки следом за метро начали повышать стоимость проезда
03 Усик сменил тренера перед боем с Гассиевым
04 Пакьяо готов выйти на ринг против украинца Ломаченко
05 Порошенко поручил остановить провокации РФ в Азовском море
Новости сегодня
14:56 Джастин Бибер сведет тату, посвященное Селене Гомес
14:43 Как похищали маму Тайсона (Видео)
14:40 Декоммунизация в Донецкой области в самом разгаре
14:38 Новая песня Макса Барских "Полураздета" стала саундтреком к украинской комедии (Видео)
14:38 Потрясающие африканские закаты от знаменитого фотографа (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Первый президент Украины будет допрошен по делу Януковича
Кравчука допросят по делу Януковича
Новости: Ровно 4 года назад произошла катастрофа МН17 на Донбассе
Сегодня годовщина катастрофы МН17
Новости: В Киеве предупредили о сильных порывах ветра
В Киеве предупредили о сильных порывах ветра
Новости: Как живет богатая молодежь Украины (Фото)
Как живет богатая молодежь Украины (Фото)
Добавить комментарий
0