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В Киеве было обнаружено более 630 брошенных автомобилев

Автомобили
15:44 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: По результатам проверок в Киеве обнаружили 631 старый, заброшенный автомобиль.

По результатам проверок в Киеве обнаружили 631 старый, заброшенный автомобиль. Об этом сообщил КГГА.

"Во исполнение отдельного поручения Киевского городского головы В. Кличко осуществлено обследование территорий районов на наличие старых, заброшенных авто в количестве - 631, а именно: Голосеевский - 38; Дарницкий - 107; Деснянский - 46; Днепровский - 36; Оболонский - 13 ; Печерский - 46; Подольский - 44; Святошинский - 102; Соломенский - 91; Шевченковский - 108", - говорится в сообщении.

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко поручил провести обследование территорий во всех районах столицы с целью выявления старых заброшенных автомобилей.

Как сообщалось, 14 июня в Киеве на улице Чернобыльской взорвался старый брошенный автомобиль, пострадали четверо детей. Причиной могла стать граната РГД-5, фрагменты которой изъятые с места происшествия.

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Новости Украины, Автомобили, Брошенные автомобили, Виталий Кличко, Киев, Украина.
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