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В Закарпатской области на местном стадионе нашли гранатомет

Гранатомет
17:20 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: НПУ

Новости Украины: Жители поселка в Закарпатской области обнаружили гранатомет на футбольном поле.

В с. Нересница Закарпатской области, на футбольном поле, обнаружили предмет, похожий на гранатомет. Сообщили в отделе коммуникации полиции в области.

"В полицию сегодня в 8:00 утра позвонил неизвестный, который сообщил, что в с. Нересница он обнаружил предмет, похожий на гранатомет. Туда выехала следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции, взрывотехники, кинологи, криминалисты. Они на месте происшествия задокументировали данный факт. Этот предмет изъят и направлен на экспертизу. Собственно, после экспертизы можно будет говорить точно, что это за оружие и какова его мощность", - проинформировали в ГУНП.

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Полиция пока определяется с правовой квалификацией. Предварительно событие квалифицировали по ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). На данный момент полиция устанавливает происхождение оружия, и каким образом она оказалась на футбольном поле.

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Новости Украины, гранатомет, Закарпатская область, Нересница, Новости Украины, Полиция, Украина.
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