В Киеве подростки напали на молодых людей с ножом

Сегодня утром на Крещатике во время драки группой подростков был ранен ножом молодого человека. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"В дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Крещатик происходит драка. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа территориального управления полиции и медики", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что между двумя компаниями молодых людей возникла драка, в результате которой один из участников трижды ударили ножом и забрали мобильный телефон. 22-летнего парня госпитализировали с ранениями в грудь.

На момент приезда полицейских участники конфликта скрылись. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли два ножа и мобильный, похожий на телефон потерпевшего. По показаниям и приметам свидетелей правоохранители задержали пять человек и доставили их в Печерский управления полиции. Все они - несовершеннолетние.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. С доставленными работают следователи, устанавливается роль каждого из них, а затем по согласованию с процессуальным руководителем будет решен вопрос об объявлении подозрению в совершении преступления.

Кроме того, после общения с пострадавшим будет оказана дополнительная квалификация об исчезновении его мобильного телефона, а после проведения судебно-медицинской экспертизы - по степени тяжести нанесенных телесных повреждений.