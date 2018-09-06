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В Киеве подростки напали на молодых людей с ножом

Полиция
16:06 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: pixabay.com

Новости Украины: В центре Киева на Крещатик толпа подростков напала на представителей ЛГБТ, одного из парней при этом три раза ударили ножом в грудь.

Сегодня утром на Крещатике во время драки группой подростков был ранен ножом молодого человека. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"В дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Крещатик происходит драка. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа территориального управления полиции и медики", - говорится в сообщении.

 

Правоохранители установили, что между двумя компаниями молодых людей возникла драка, в результате которой один из участников трижды ударили ножом и забрали мобильный телефон. 22-летнего парня госпитализировали с ранениями в грудь.

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На момент приезда полицейских участники конфликта скрылись. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли два ножа и мобильный, похожий на телефон потерпевшего. По показаниям и приметам свидетелей правоохранители задержали пять человек и доставили их в Печерский управления полиции. Все они - несовершеннолетние.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. С доставленными работают следователи, устанавливается роль каждого из них, а затем по согласованию с процессуальным руководителем будет решен вопрос об объявлении подозрению в совершении преступления.

Кроме того, после общения с пострадавшим будет оказана дополнительная квалификация об исчезновении его мобильного телефона, а после проведения судебно-медицинской экспертизы - по степени тяжести нанесенных телесных повреждений.

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