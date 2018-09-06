Незаконное начало: МОЗ обвиняет проректора Киевского медуниверситета

Приказ первого проректора Национального медицинского университета (НМУ) им. А.Богомольца (Киев) Ярослава Цехмистера о расторжении всех договоров, подписанных Юрием Кучиным в качестве и. о. ректора университета, лишает статуса студента около 1,5 тыс. первокурсников, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Кроме того, приказом о расторжении всех договоров, приказов, распоряжений, подписанных Ю. Кучиным, Я. Цехмистер расторг контакты и с некоторыми преподавателями.

Начало исполнения Я. Цехмистером обязанностей ректора НМУ в Минздраве считают незаконным и заявляют о срыве учебного процесса.

Как сообщилось, 5 сентября 2018 года Окружной административный суд Киева прекратил действие приказа министерства о назначении Ю.Кучина и.о. ректора НМУ.

Согласно тексту судебного решения, истцы утверждают, что "признаки противоправности приказа №42-о являются очевидными, поскольку ответчик наделил неограниченными полномочиями лицо, не избранное в установленном законодательством порядке ректором НМУ", а также считают, что действия Ю.Кучина могут привести к негативным последствиям, причинению вреда правам, свободам и интересам студентов и работников университета.

Суд усмотрел признаки противоправности и запретил Минздраву назначать и.о. ректора университета и совершать какие-либо другие действия относительно назначения и.о. какого-либо иного лица, за исключением случаев, предусмотренных законом "О высшем образовании".

В тот же день Я. Цехмистер подписал приказ о начале исполнения им обязанностей ректора НМУ, а также несколько документов об отмене заявлений и приказов Ю.Кучина.