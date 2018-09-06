В Красногоровки в результате обстрелов загорелся дом

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю (СЦКК) зафиксировала вражеский обстрел жилого сектора г.Красногоровка Донецкой области, в чего которого загорелся дом.

"5 сентября российско-оккупационные войска обстреляли из крупнокалиберных пулеметов жилой сектор города Красногоровка. От попаданий в дом начался пожар. Огонь охватил и соседние постройки. В результате одно помещение сгорело полностью, еще одно получило серьезные повреждения, - сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра операции объединенных сил в соцсети Фейсбук в четверг.

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и военнослужащие ООС ликвидировали пожар. Пострадавших среди мирного населения не зарегистрировано.

"Украинская сторона СЦКК напоминает: в течение всего прошлого месяца, несмотря на "хлебное перемирие", вооруженные формирования Российской Федерации совершили 15 обстрелов населенных пунктов. При этом применяли не только стрелковое оружие, но и артиллерию. Вследствие обстрелов один гражданин погиб, двое были ранены, повреждены десятки жилых и хозяйственных построек", - сказано в сообщении украинской стороны СЦКК.