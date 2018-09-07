В Ивано-Франковской области взорвали ресторан

6 сентября около двух часов ночи в полицию сообщили о том, что в одном из ресторанов в районном центре произошел взрыв, в результате чего повреждено помещение зала.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской, передает УНН.

Выяснилось, что неизвестные, применяя взрывчатое вещество подрывом повредили помещение ресторана. Вследствие неотложных поисков правоохранители задержали группу причастных к преступлению, в которую входили пять человек в возрасте от 23 до 60 лет. Оказалось, что двое из них - жители Косовского района, а трое - Закарпатской области.

"На основании обоснованных доказательств в содеянном следователи задержали правонарушителей в порядке ст. 208 УПК Украины. В рамках начатого уголовного производства по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины им готовят объявить подозрение и в дальнейшем суд изберет меру пресечения. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет. Проводится следствие", - рассказали в полиции.