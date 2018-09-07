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В Киеве повторно объявят тендер на строительство метро до Виноградаря

Киевский метрополитен
13:12 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Киеве планируют повторно объявить тендер на продление Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь.

КП "Киевский метрополитен" планирует в ближайшее время объявить повторный тендер на продление Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь. Об этом сообщила советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, передает 44.ua.

"В ближайшее время будет объявлен тендер (на строительство метро на Виноградарь - ред.). Принять участие смогут все желающие", - сказала Макогон.

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Как сообщалось, 18 июля 2018 года КГГА утвердила проект строительства участка Сырецко-Печерской линии метро от станции Сырец на жилмассив Виноградарь.

6 сентября "Киевский метрополитен" отменил тендер на строительство линии метро в сторону Виноградаря. Причиной стало то, что только один из трех участников - компания "Интербудтоннель" - подала полный пакет документов без нарушений.

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Новости Украины, Киев, Киевский метрополитен, Столица Украины, Строительство метро до Виноградаря, Украина.
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