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Химические выбросы в Крыму: отравились 37 украинских пограничников

Все пострадавшие пограничники служат на КПВВ "Каланчак"
13:07 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: facebook.com/pg/DPSUkraine

Новости Украины: 37 украинских пограничников пострадали в результате выбросов завода Крымский титан.

В Херсонской области на пунктах пропуска через админграницу с оккупированным Крымом зафиксировано 37 случаев отравления пограничников из-за вредных выбросов на заводе "Крымский титан".

Об этом журналистам сообщил председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев. По его словам, все пострадавшие пограничники служат на КПВВ "Каланчак". По словам Гордеева, у всех пострадавших были выявлены схожие симптомы: диарея и поражение органов дыхания.

"Вчера, когда ветер со стороны Крыма подул, на КПВВ "Каланчак" у 37 пограничников ухудшилось состояние. Появились диарея, жжение в органах дыхания", - сказал Гордеев.

Он напомнил, что в связи со сложившейся ситуацией работа расположенных на админгранице с Крымом КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" приостановлена. Состояние большинства отравившихся улучшилось после оказания им помощи на месте. Пятерых пограничников, у которых возникли более серьезные проблемы, госпитализировали в расположенный в Одессе госпиталь Госпогранслужбы.

На данный момент КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" закрыты на выезд в Крым. На пунктах пропуска организованы мобильные медпункты.

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Как сообщалось, в ряде населенных пунктов Каланчакского и Чаплинского районов Херсонской области приостановлен учебный процесс в школах и детских садах в связи с экологической ситуацией на севере Крыма в связи с деятельностью завода "Крымский титан". В ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода "Крымский титан".

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к заключению, что источником испарения могло стать содержание кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала. В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок. Оккупанты решили остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин. 5 сентября представитель Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

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Новости Украины, Армянск, Завод Титан, Каланчак, Крым, Химические выбросы.
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