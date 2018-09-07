С начала суток боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ООС

С начала суток, 7 сентября, боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, потерь нет, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"С начала этого периода зафиксировано 7 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. При этом, после некоторого перерыва, отмечено очередное применение оккупантами тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

Так, на Луганском направлении ночью, после 03.10, украинские военнослужащие в районе н.п. Крымское зафиксировали разрывы 10 артиллерийских снарядов. Боевики вели обстрел из артиллерии калибра 152 мм со стороны оккупированного поселка Голубовское.

Кроме того, на Донецком направлении боевики трижды вели обстрелы по позициям объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово и Водяное из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

"С начала текущих суток боевых потерь среди украинских военных нет", - отметил Д.Гуцуляк.