Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4459516-pod-odessoy-proizoshla-strashnaya-avariya-iz-razbitogo-avto-izvlekli-tela-treh-pogibshih.html
Под Одессой произошла страшная авария: из разбитого авто извлекли тела трех погибших
Новости Украины: Под Одессой в районе Таировского кладбища столкнулись два BMW – спасатели извлекли из разбитого авто тела трех погибших.
В районе Таировского кладбища на подъезде к Одессе в ночь на 7 сентября столкнулись два автомобиля BMW. Погибли три человека, четверо были госпитализированы.
Как сообщает "Думская", ссылаясь на Патрульную полицию Одессы, около полуночи автомобиль BMW третьей модели двигался в сторону города со стороны Черноморска.
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Возле кладбища водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в другой BMW, "семерку".
Водитель и два пассажира первого BMW погибли на месте. Во втором автомобиле — четверо пострадавших. Для извлечения тел погибших привлекались сотрудники ГСЧС.
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