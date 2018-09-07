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Под Одессой произошла страшная авария: из разбитого авто извлекли тела трех погибших

ДТП под Одессой
13:25 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Патрульная полиция Одесской области

Новости Украины: Под Одессой в районе Таировского кладбища столкнулись два BMW – спасатели извлекли из разбитого авто тела трех погибших.

В районе Таировского кладбища на подъезде к Одессе в ночь на 7 сентября столкнулись два автомобиля BMW. Погибли три человека, четверо были госпитализированы.

Как сообщает "Думская", ссылаясь на Патрульную полицию Одессы, около полуночи автомобиль BMW третьей модели двигался в сторону города со стороны Черноморска.

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Возле кладбища водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в другой BMW, "семерку".

Водитель и два пассажира первого BMW погибли на месте. Во втором автомобиле — четверо пострадавших. Для извлечения тел погибших привлекались сотрудники ГСЧС. 

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Новости Украины, Авария, ДТП, Одесса, Полиция, Происшествие.
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