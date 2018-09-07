Под Одессой произошла страшная авария: из разбитого авто извлекли тела трех погибших

В районе Таировского кладбища на подъезде к Одессе в ночь на 7 сентября столкнулись два автомобиля BMW. Погибли три человека, четверо были госпитализированы.

Как сообщает "Думская", ссылаясь на Патрульную полицию Одессы, около полуночи автомобиль BMW третьей модели двигался в сторону города со стороны Черноморска.

Возле кладбища водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в другой BMW, "семерку".

Водитель и два пассажира первого BMW погибли на месте. Во втором автомобиле — четверо пострадавших. Для извлечения тел погибших привлекались сотрудники ГСЧС.