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День в ООС: Оккупанты совершили 8 обстрелов, двое военнослужащих ранены

Донбасс
19:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости Украины: Восемь вражеских обстрелов за день, ранены двое бойцов ВСУ.

В пятницу, 7 августа, с 7-ми до 18-ти часов российско-террористические войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, враг не применял", - отмечается в сообщении.

В течение дня наши позиции были обстреляны в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Екатериновка, Южное, Гнутово и Водяное. По защитникам Счастья, кроме того, вел прицельный огонь снайпер.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решения на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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