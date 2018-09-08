В Одесской области произошло массовое заболевание лицеистов
Новости Украины: В городе Измаиле Одесской области зафиксировано массовое заболевание учеников местного лицея.
Точного количества заболевших учеников лицея пока не известно. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в регионе.
"Выявить, какая именно инфекция поразила лицеистов и преподавателей, пока не удается. В лицее учатся 574 человека. У всех инфицированных наблюдаются похожие симптомы: рвота, диарея, повышенная температура", - сказали в управлении.
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Отмечается, что точное количество заболевших лицеистов пока не известно. В настоящее время в очаге заболевания специалисты проводят комплексное санитарно-эпидемиологическое расследование, по результатам которого станет известен источник возникновения вспышки".
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