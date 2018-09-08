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В Одесской области произошло массовое заболевание лицеистов

Скорая помощь
10:00 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В городе Измаиле Одесской области зафиксировано массовое заболевание учеников местного лицея.

Точного количества заболевших учеников лицея пока не известно. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в регионе.

"Выявить, какая именно инфекция поразила лицеистов и преподавателей, пока не удается. В лицее учатся 574 человека. У всех инфицированных наблюдаются похожие симптомы: рвота, диарея, повышенная температура", - сказали в управлении. 

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Отмечается, что точное количество заболевших лицеистов пока не известно. В настоящее время в очаге заболевания специалисты проводят комплексное санитарно-эпидемиологическое расследование, по результатам которого станет известен источник возникновения вспышки".

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины поддержало выводы Великобритании о причастности РФ к осуществлению химических атак в британских Солсбери и Эймсбери.

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