В Одессе две девушки ранили и ограбили иностранца

В Одессе правоохранители задержали двух девушек 22 и 14 лет, которые ранили ножом 69-летнего иностранца и завладели его ценным имуществом и деньгами.

Как сообщает в субботу пресс-служба Приморского отдела полиции в г.Одессе, девушки на улице познакомились с гражданином одной из европейских стран.

"Интурист пригласил своих новых знакомых в квартиру, где юные правонарушительницы и решили получить "легкие деньги"… Девушки сначала применили газовый баллончик, после чего ножом нанесли мужчине телесные повреждения. У пострадавшего девушки забрали два телефона, ноутбук и денежные средства", – сказано в сообщении.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение и задержали двух жительниц Одесской области возрастом 22 и 14 лет, подозреваемых в совершении этого преступления.

У правонарушительниц были изъяты вещественные доказательства – похищенные вещи.

По данному факту проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время одна из нападавших задержана.