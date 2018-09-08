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Керченский мост поврежден: стихия сорвала плавкран

Штормовое предупреждение в Керчи
13:53 Сегодня Телеграф
Укринформ
kerch.com.ru

Новости Украины: В результате стихии в Керчи с якоря сорвался плавучий кран и причинил повреждение Керченского моста.

Плавучий кран натолкнулся утром 8 сентября на автодорожную часть Керченского моста, повредил барьерное ограждение и мачту освещения транспортного перехода.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу оператора моста – российское управление дорог "Тамань".

"Утром в субботу, 8 сентября, в акватории Керченского пролива сорвало с якоря плавкран, который находился на якорной стоянке на удалении от трассы в связи со штормовым предупреждением. В 6.20, несмотря на попытки экипажа взять судно под контроль и остановить движение, его прибило к опоре 227 автодорожной части моста (это 154 км трассы А-290, участок между островом Тузла и фарватером)", – говорится в сообщении.

Оператор уточнил, что стрелой плавучего крана повреждена одна мачта освещения, погнуты несколько метров барьерного ограждения моста.

Отмечается, что в связи с усилением ветра в Керченском проливе на трассе А-290 по Керченскому мосту действует ограничение скорости до 40 км/час, движение по левой полосе трассы на участке между островом Тузла и фарватером в направлении Керчи временно ограничено для устранения повреждений инцидента.

Как сообщалось ранее, 18 июля 2018 года послы стран-членов Евросоюза одобрили решение о введении индивидуальных санкций против шести человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, строительство Россией моста через Керченский пролив в оккупированный Крым создало ряд серьезных угроз и методов давления на Украину, ключевой из которых является угроза национальной безопасности.

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Новости Украины, Керченский мост, Керчь, Кран, Крым, Мост.
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