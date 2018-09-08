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В Луганской области нашли гранатомет
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14:12 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Сегодня, 8 сентября, в одном из районов Луганской области полиция нашла гранатомет.
Полицейские обнаружили в хозяйственной постройке у жительницы с.Пивневое Кременского района Луганской области мешок с гранатометом. Об этом сообщили в ГУНП в Луганской области.
Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Луганской области, оружие было обнаружено в ходе проведения общегосударственной операции "Оружие и взрывчатка" во время проведения санкционированного обыска по месту жительства 45-летней жительницы с.Пивневое.
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Следствие выясняет, зачем женщине понадобился гранатомет. Изъятое оружие направлено на исследование.
Данный факт внесен в ЕРДР по ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
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