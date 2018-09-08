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Луценко внесет представление на депутата, причастного к краже в ВПК

Юрий Луценко
14:17 Сегодня Телеграф
infokava.com

Новости Украины: Во время рабочего визита в Днепре Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о мерах, которые будут приняты в отношении к нардепу, уничтожившему часть ВПК.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что внесет представление в Верховную Раду относительно народного депутата, причастного к "уничтожению оборонной промышленности Украины".

Об этом Луценко заявил 8 сентября во время общения с журналистами в Днепре, где находится с рабочим визитом, сообщает Украинская правда.

"В ближайшее время я внесу представление на соответствующем народного депутата, который причастен к безпрецендентному моральному поступку - уничтожению части оборонной промышленности Украины", - заявил генпрокурор.

О каком именно политике идет речь, Луценко не уточнил.

По словам Луценко, нардеп может быть причастен к присвоению предприятий в Днепре": речь идет о 278 объектах, которые были возвращены в госсобственность.

"Все должностные лица, причастные к этим кражам - отвечают", - отметил генпрокурор и уточнил, что речь идет, к примеру, о "ракетном заводе", дело в отношении директора которого уже находится в суде.

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Новости Украины, Верховная Рада Украины, Визит, Генпрокуратура Украины, Днепр, Юрий Луценко.
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