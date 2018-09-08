В МинВОТ заявили, что в эвакуации населения Херсонщины нет потребности

Случаи химического отравления среди населения Херсонской области не зафиксированы, потребности в эвакуации населения нет.

Об этом 8 сентября сообщили в МинВОТ со ссылкой на данные Департамента здравоохранения Херсонской ОГА, передает Украинская правда.

В ведомстве отметили, что с целью профилактики и предупреждения возможных негативных последствий для здоровья детей около 2 тысяч человек отправят в Скадовск.

"Дети будут учиться в школе и отдыхать с родителями и сопровождающими педагогами", - отметили в министерстве.

По данным МинВОТ, 7 сентября в Скадовск были отправлены 200 человек, 8 сентября - 500 человек.