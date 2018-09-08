Разоблачен хакер, создавший ПО для похищения паролей интернет-банкинга

Украинская киберполиция разоблачила хакера, который создавал вирусы и шпионское программное обеспечение (ПО) и продавал это в сети Интернет.

"Злоумышленник создал вредоносное программное обеспечение, которое попадая в компьютер пострадавшего, похищало пароли и логины интернет-банкинга и аккаунтов в социальных сетях". - сообщает Министерство внутренних дел Украины на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

"Кроме того, разработанная хакером программа предоставляла доступ к веб-камерам пораженного компьютера, в результате чего злоумышленники могли следить за владельцем техники". – идет речь в заявлении.

По данному факту начато уголовное производство. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении.