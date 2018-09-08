КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" после проведения основных работ по реконструкции в субботу возобновил свое функционирование.

Об этом сообщает МВД в Facebook.

"В рамках дорожного коридора увеличено количество автоматизированных рабочих мест по проверке документов и штат подразделения, обеспечивающего пропускные операции. Планируется обеспечить комфортное пересечение линии разграничения 10-12 тысяч граждан без снижения безопасности составляющей. КПВВ оборудован системой видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ходе обновления инфраструктуры Донецкой и Луганской областей проведены работы по реконструкции и развитию КПВВ "Станица Луганская". С целью улучшения условий пересечения гражданами линии разграничения, в пределах этого дорожного коридора увеличено количество автоматизированных рабочих мест по проверке документов и штат подразделения, которое обеспечивает пропускные операции в этом дорожном коридоре.

Раньше КПВВ "Станица Луганская" была спроектирована на пропуск до 6 тысяч человек каждую смену, а реально среднесуточное количество лиц, пересекающих линию столкновения по этому дорожному коридору, составляло 10-12 тысяч. Благодаря увеличению количества рабочих мест до 40 планируется обеспечить комфортное пересечение линии разграничения такого количества граждан без уменьшения безопастной составляющей.

С целью достижения надлежащего уровня безопасности, устранения любых угроз военного и террористического характера, в том числе недопущения коррупционных проявлений среди персонала, который обеспечивает контрольные процедуры, КПВВ обустроен системой видеонаблюдения.

В настоящее время полностью заменено дорожное покрытие в контрольном пункте, обустроено укрытие, навесы-накопители для лиц, которые пересекают линию разграничения, смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля. Завершается подведение коммуникаций и строительство дополнительных удобств для граждан.