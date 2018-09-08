День в ООС: 6 обстрелов со стороны боевиков, потерь не допущено

В течение текущих суток, от 7-и до 18 часов российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, не применялось.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"На протяжении этих суток, с 7-ми до 18-ти часов российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, не применялось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Марьинка, Гнутово и Лебединское.

В результате боевых действий на протяжении дня потери не допущено.