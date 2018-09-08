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В ОС провели проверку дежурных сил ВВС и ПВО

Операция Объединенных сил
19:36 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: По приказу командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева провели внезапную проверку авиации и ПВО ОС.

В районе проведения операции Объединенных сил осуществили внезапную проверку дежурных сил авиации и сил противовоздушной обороны, которые прикрывают важные объекты. Как сегодня сообщает в Facebook пресс-центр Объединенных сил, проверку провели 7 сентября по приказу командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева. В ходе проверки были отработаны вопросы наведения авиации (штурмовой и вертолетов армейской авиации) на наземные и морские цели.

"Результаты проверки показали готовность дежурных сил к действиям по назначению, а внезапная проверка сил ПВО показала высокую готовность определенных подразделений к отражению воздушного нападения. Подобные тренировки и проверки будут проводиться и в дальнейшем", - сказано в сообщении.

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Новости Украины, Авиация, ООС, ПВО, Проверка, Сергей Наев.
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