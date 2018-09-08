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Около 19 тыс. хасидов прибыло в Умань

Хасиды в Умани
20:32 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Нацполиция сообщила, что на празднование Рош ха-Шана в Умань уже прибыло около 19 тысяч паломников-хасидов, которых охраняют более 600 полицейских.

По состоянию на сегодняшний день в Умань на празднование иудейского Нового года - праздника Рош ха-Шана - прибыло более 19 тысяч паломников-хасидов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Черкасской области.

"По состоянию на 13 часов сегодняшнего дня в Умань прибыло более 19 тысяч паломников", - сказали в полиции Черкасской области. Как отметили в полиции, охрану правопорядка обеспечивают более 600 полицейских и еще 22 полицейских Государства Израиль. Культовые мероприятия по случаю празднования Нового года по иудейскому календарю проходят в течение 7-9 сентября. Всего ожидается более 30 тысяч паломников. Сейчас они приехали из 12 стран.

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Новости Украины, Полиция, Рош ха-Шан, Украина, Умань, Хасиды.
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