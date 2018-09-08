Выбросы с "Титана": На Херсонщине 23 человека обратились за медпомощью

В Чаплинском и Каланчакском районах Херсонщины, расположенным ближе к оккупированному Крыму, где произошел выброс вредных веществ, к врачам из-за ухудшения самочувствия обратилось 23 человека, среди которых 10 детей.

Об этом сегодня сообщает управление информационной политики Херсонской ОГА.

"По состоянию на 16.00 07 сентября 2018 года, в учреждения здравоохранения Чаплинского и Каланчакского районов обратились 23 человека, из них детей – 10. В структуре обратившихся 15 имели назофарингиальные симптомы, из них детей – 5 ; сыпь на коже – 8, из которых детей – 5. В детскую областную клиническую больницу госпитализировано 4 ребенка, с которых 2 с проблемных территорий", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что департаментом здравоохранения областной государственной администрации организованы выезды бригад врачей в села Каланчакского и Чаплинского районов для обследования населения, в первую очередь, детей.

Также подготовлен приказ по департаменту здравоохранения относительно круглосуточного медицинского наблюдения за детским населением.

Как сообщалось ранее, помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, что из-за вредных выбросов в Крыму за медицинской помощью обратился 61 пограничник. Из них пятеро госпитализированы и проходят детальное медицинское обследование в Одессе, другим оказана медицинская помощь, и они вернулись к выполнению своих служебных обязанностей.

В ночь на 24 августа 2018 года в оккупированном Россией Крыму, в городе Армянск, где находится завод "Титан", произошли выбросы неизвестного ядовитого вещества.

Также на Херсонщине было зафиксировано химическое загрязнение из-за выбросов с завода "Титан".

Впоследствии крымский "Титан" приостановил свою работу, а из Армянска вывезли всех детей школьного и дошкольного возраста.