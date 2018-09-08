День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 08.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Выбросы с "Титана": На Херсонщине 23 человека обратились за медпомощью
Выбросы с "Титана": На Херсонщине 23 человека обратились за медпомощью
Новости: Вмешательства в выборы: В Дании обеспокоились "российской угрозой"
Вмешательства в выборы: В Дании обеспокоились "российской угрозой"
Новости: Англия 1:1 Испания: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Англия 1:1 Испания: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: M1 Music Awards. 4 Сезона: названы лучшие украинские артисты лета
M1 Music Awards. 4 Сезона: названы лучшие украинские артисты лета
X

Выбросы с "Титана": На Херсонщине 23 человека обратились за медпомощью

23 человека на Херсонщине обратились к врачам с затрудненным дыханием и сыпью.
21:33 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Херсонская ОГА

Новости Украины: 23 человека на Херсонщине обратились к врачам с затрудненным дыханием и сыпью.

В Чаплинском и Каланчакском районах Херсонщины, расположенным ближе к оккупированному Крыму, где произошел выброс вредных веществ, к врачам из-за ухудшения самочувствия обратилось 23 человека, среди которых 10 детей.

Об этом сегодня сообщает управление информационной политики Херсонской ОГА.

"По состоянию на 16.00 07 сентября 2018 года, в учреждения здравоохранения Чаплинского и Каланчакского районов обратились 23 человека, из них детей – 10. В структуре обратившихся 15 имели назофарингиальные симптомы, из них детей – 5 ; сыпь на коже – 8, из которых детей – 5. В детскую областную клиническую больницу госпитализировано 4 ребенка, с которых 2 с проблемных территорий", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что департаментом здравоохранения областной государственной администрации организованы выезды бригад врачей в села Каланчакского и Чаплинского районов для обследования населения, в первую очередь, детей.

Также подготовлен приказ по департаменту здравоохранения относительно круглосуточного медицинского наблюдения за детским населением.

Как сообщалось ранее, помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, что из-за вредных выбросов в Крыму за медицинской помощью обратился 61 пограничник. Из них пятеро госпитализированы и проходят детальное медицинское обследование в Одессе, другим оказана медицинская помощь, и они вернулись к выполнению своих служебных обязанностей.

В ночь на 24 августа 2018 года в оккупированном Россией Крыму, в городе Армянск, где находится завод "Титан", произошли выбросы неизвестного ядовитого вещества.

Также на Херсонщине было зафиксировано химическое загрязнение из-за выбросов с завода "Титан".

Впоследствии крымский "Титан" приостановил свою работу, а из Армянска вывезли всех детей школьного и дошкольного возраста.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Оккупированный Крым, Титан, Херсонская область, Химвыбросы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу Вьетнамцев-нелегалов задержали в Харькове Пенсионерка проклинала "бандеровцев" во Львове

Последние новости

Тина Кароль представила в Instagram отрывок своей новой песни Трое украинцев выступят за сборную Европы на Континентальном Кубке ИААФ Необычный дизайн экологического дома под геокуполом (Фото)
Сегодня читают
01 Бразильский вратарь забил невероятный гол со штрафного (Видео)
02 "Больше всего приглянулись замены": Франков о матче Чехия - Украина
03 Гороскоп на сегодня, 8 сентября: все знаки Зодиака
04 Лебедев - Алтункая. Видео боя
05 "Ответные действия": РПЦ угрожает разорвать отношения с Константинополем
Новости сегодня
22:10 Netflix снимет 3 сезон "Последнего кандидата"
22:07 На олимпийской базе "Конча Заспа" открыли новый зал реабилитации после травм
22:00 На Полтавщине задержан прокурор
21:58 Астрономы обнаружили кольцо из галактик
21:53 В Египте собираются казнить 75 организаторов протестов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Количество жертв землетрясения в Японии выросло до 35 человек
Землетрясение в Японии: Погибшими числятся уже 35 человек
Новости: Авиация Асада и России опять нанесла удары по Идлибу: Погибло 5 мирных жителей
Авиация Асада и России опять нанесла удары по Идлибу
Новости: Трамп о выступлении Обамы: Я смотрел, но уснул
Трамп о выступлении Обамы: Я смотрел, но уснул
Новости: Евровидение 2019: звезды призывают бойкотировать конкурс
Евровидение 2019: звезды призывают бойкотировать конкурс
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь