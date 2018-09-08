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На Полтавщине задержан прокурор

Взятка
22:00 Сб, 8 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: За вымогательство взятки в размере 1 тысячи долларов в Полтавской области задержан прокурор.

В Полтавской области задержан прокурор местной прокуратуры за требование неправомерной выгоды в размере $1 тыс. США, сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Прокуратура Полтавской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали прокурора местной прокуратуры на неправомерной выгоде в размере $1 тыс. США", – написала она на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером. Как отмечается, указанные средства злоумышленник требовал и получил от гражданина за непривлечение последнего к уголовной ответственности. В настоящее время решается вопрос о уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения задержанному.

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Новости Украины, Взятка, Задержание, Полтава, Прокурор, Украина.
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