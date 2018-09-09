Зубко рассказал, кто является лидером реформы по децентрализации

Об этом в Житомире сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает Правительственный портал.

По словам Зубко, область имеет наибольшее количество территорий, на которых создано ОТГ, и наибольшее количество людей, проживающих в объединенных громадах. Во-вторых, нет ни одного района, где не было бы создано объединенной громады.

"Реформа децентрализации сегодня наглядно показывает, как изменяется инфраструктура городов: транспортная, жилищно-коммунальная и социальная. И такие изменения, в первую очередь, зависят от возможностей. Только за январь-август 2018 года местные бюджеты увеличились на 28 млрд грн – до почти 149 млрд грн. И такая позитивная динамика прироста бюджетов наблюдается из года в год. Но для нас важна материализация этих средств в конкретные проекты. На примере Житомира – это городская гимназия №3, детский сад №58, реконструкция улицы Михайловской, фонтана, благоустройство улиц и тому подобное. Это именно тот эффект от децентрализации, которые ежедневно должны видеть жители своих городов», - отметил Зубко.

Он поздравил Житомир с Днем города и 1134-летием.

"С праздником, Житомир! Хочу поздравить инициативный, патриотический, творческий, научный, молодой, креативный и самое главное – спортивный город с праздником! Житомир всегда вдохновил и всегда был лидером как в реформе децентрализации и энергоэффективности, так и в других направлениях – образовании, здравоохранении и тому подобное. Сегодня громада Житомира празднует. Люди встречаются, общаются между собой и обсуждают не только результаты сделанного, но и планируют свое будущее и будущее города. Это по-настоящему европейский город", - отметил Зубко.