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Полиция предотвратила хищение земли

Земельный участок
07:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Хищение земельных угодий площадью около 5 тыс. га и стоимостью свыше 29 млн. грн было предотвращено правоохранителями в Обуховском районе.

В Обуховском районе правоохранители разоблачили преступную схему по хищению нескольких тысяч гектаров особо ценных земель сельскохозяйственного назначения на сумму 29 млн грн, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

"Так, с целью незаконной наживы и сосредоточения земли во владении одного частного предприятия, инженер-землеустроитель, злоупотребляя своими полномочиями, подделала и согласовала проект приватизации 5 тыс. гектаров земель", – говорится в сообщении. Отмечается, что вследствие преступных действий должностного лица государству и физическим лицам причинен материальный ущерб на сумму свыше 29 млн. грн. В настоящее время досудебное следствие продолжается.

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Новости Украины, Земля, Киев, Обухов, Полиция, Хищение.
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