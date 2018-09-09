Полиция предотвратила хищение земли

В Обуховском районе правоохранители разоблачили преступную схему по хищению нескольких тысяч гектаров особо ценных земель сельскохозяйственного назначения на сумму 29 млн грн, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

"Так, с целью незаконной наживы и сосредоточения земли во владении одного частного предприятия, инженер-землеустроитель, злоупотребляя своими полномочиями, подделала и согласовала проект приватизации 5 тыс. гектаров земель", – говорится в сообщении. Отмечается, что вследствие преступных действий должностного лица государству и физическим лицам причинен материальный ущерб на сумму свыше 29 млн. грн. В настоящее время досудебное следствие продолжается.