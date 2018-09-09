В Сумской области задержали хакера

Работники киберполиции в Сумской области разоблачили 19-летнего жителя города Кривой Рог в создании и распространении вредного программного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Злоумышленник создал вредное программное обеспечение, которое попадая в компьютер пострадавшего, похищало пароли и логины интернет-банкинга и аккаунтов в социальных сетях. Кроме того, разработанная хакером программа предоставляла доступ к веб-камере пораженного компьютера, в результате чего злоумышленники могли следить за владельцем техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время предварительного осмотра компьютерной техники по месту жительства злоумышленника специалисты из киберполиции нашли подтверждение того, что юнец самостоятельно разрабатывал ШПЗ с целью сбыта другим лицам. Оплату получал на электронный кошелек русской платежной системы, после чего переводил на личный счет одного из украинских банков.

Кроме того, полицейские выявили поддельные удостоверения работника МВД и ребенка-сироты, а также переделанный пистолет без каких-либо разрешительных документов. По словам владельца, оружие он переделал самостоятельно. Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ст. 361-1(Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.