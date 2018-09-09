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Жуткое ДТП в Одессе: над водителем едва не совершили самосуд

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Авария унесла жизни двоих людей
09:10 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: dumskaya.net, Пушкинская.net

Новости Украины: В Одессе BMW влетело в остановку, в результате чего погибли три человека, еще 5 пострадали.

Журналисты пообщались с очевидцами жуткого ДТП в Одессе на Фонтанской дороге, в результате которого, по разным данным, погибли два или три человека.

В частности, девушка по имени Катрин сообщила, что на место аварии приезжали знакомые водителя и, по ее словам, они были из "BMW-клуба".

Она слышала, как они говорили, что у этого водителя это уже не первая подобная ситуация. Предыдущий инцидент был где-то на поселке Котовского, передает Пушкинская.net. Также, по словам свидетелей, очевидцы едва не устроили самосуд над водителем BMW. По словам начальника следственного управления ГУНП в Одесской области Сергея Шайхета, водитель сейчас находится в больнице, решается вопрос о внесении данных в ЕРДР по признакам ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшие смерть).

По словам одного из свидетелей ДТП, у него есть запись аварии с видеорегистратора, который установлен на его автомобиле. В момент дорожного происшествия он выезжал с Экономического переулка.

Он утверждает, что на водителя на Экономической загорелся "зелёный" и буквально через секунду по Фонтану "пролетел" BMW. Стоит отметить, что подобное ДТП произошло осенью прошлого года в Харькове, где погибли пятеро человек.

Смертельное ДТП в Одессе: двое погибших, пятеро пострадали

Как сообщалось, в Одессе в субботу вечером, 8 сентября, при столкновении двух иномарок одна из них влетела в остановку общественного транспорта. Сначала сообщалось, что погибли три человека, четверо госпитализированы.

Позже СМИ сообщили, что информация о третьем погибшем в карете скорой помощи в результате ДТП в Одессе оказалась ошибочной. Кроме того, "Думская" сообщала, что водитель автомобиля BMW, который стал участником жуткого ДТП в Одессе в субботу вечером, был любителем уличных гонок и экстремальной езды.

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Новости Украины, Авария, ДТП, ДТП в Одессе, Полиция, Происшествие.
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