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Сутки на Донбассе: в штабе рассказали о потерях ВСУ

ВСУ
09:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: mil.gov.ua

Новости Украины: Боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ, двое военных погибли, еще один ранен.

За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего погибло двое военнослужащих, еще один получил ранения, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил (ООС).

"Российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сводке, опубликованной на странице штаба ООС в Фейсбуке в воскресенье утром.

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Светлодарск, Майорск, Южное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский.

"Также вчера, около 18:00 в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое военнослужащих Объединенных сил", – отметили в штабе.

Отмечается, что с начала суток боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Водяного.

По данным украинской разведки, в течение суток двое боевиков уничтожены и еще пятеро ранены.

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Новости Украины, Боевики, ВСУ, Донбасс, Миноборны, ООС.
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