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“Мокрое” воскресенье: сегодня Украину зальют дожди

Погода 9 сентября
09:26 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay.com

Новости Украины: В воскресенье, 9 сентября, во всех областях Украины пройдут дожди, максимальная температура днем поднимется до +25 градусов на юге.

В Украине в воскресенье, 9 сентября, почти во всех областях ожидаются дожди, местами грозы, температура воздуха днем составит 16-24°, сообщает в Украинский гидрометцентр.

"Облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы, ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, днем в большинстве центральных областей дожди местами сильные. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15, на побережье морей до 18 ; днем 19-24, на Прикарпатье и в центральных областях местами 16-18", - говорится в сообщении.

В столице в воскресенье также облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15, днем 22-24.

На Киевщине местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15, днем 19-24.

10-11 сентября местами пройдут кратковременные дожди, грозы (в южной части повсеместно), 11 сентября в западных и северных областях без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15, на побережье морей до 18 ; днем 17-22, в восточной части и на Закарпатье, а 11 сентября в Украине, кроме запада, 23-28.

На выходные в Украине резко изменится погода

На Киевщине 10 сентября местами кратковременные дожди, грозы, 11 сентября без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15; днем 10 сентября 17-22, 11 сентября 23-28.

Согласно прогнозу, 12 сентября в Украине, кроме западной части, небольшой дождь, отдельные грозы, 13 сентября преимущественно без осадков. Температура ночью 9-15, на побережье морей до 18; днем 12 сентября в западных (кроме Закарпатья), северных и большинстве центральных областей 19-25, на остальной территории, а 13 сентября в Украине 22-28. На Киевщине без осадков, только ночью 12 сентября небольшой дождь. Температура ночью 10-15; днем 12 сентября 19-24, 13 сентября 22-27.

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Новости Украины, 9 сентября, Дождь, Погода, Прогноз погоды, Синоптики.
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