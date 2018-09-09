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Сегодня в центре Киева ограничат движение транспорта: список улиц

Центр Киева
09:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве 9 сентября ограничат движение транспорта в центре города.

В воскресенье в столице ограничат движение автотранспорта в связи с проведением беговых соревнований "Intersport Ukraine Run 2018", сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины.

"9 сентября в Киеве состоятся беговые соревнования "Intersport Ukraine Run 2018", – говорится в сообщении.

Как отмечается, движение транспорта запретят с 9.00 до 19.30 (до завершения демонтирования конструкций). Маршрут беговых соревнований начинается с ул.Крещатик – Европейская площадь - ул.Михаила Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - ул.Михаила Грушевского - Арсенальная площадь - ул.Ивана Мазепы - Арсенальная площадь - ул.Михаила Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - аллея Героев Крут - ул.Ивана Мазепы - Арсенальная площадь - ул.Михаила Грушевского - Европейская площадь - ул.Крещатик.

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Новости Украины, Intersport Ukraine Run 2018, Движение транспорта, Киев, Транспорт.
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