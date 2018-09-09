Жители Жулян жалуются на шум аэропорта "Киев"
Новости Украины: Жители прилежащих к аэропорту "Киев" районов подали петицию в Киевскую городскую администрацию с требованием запретить ночные рейсы самолетов.
На сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с требованием запретить в аэропорту "Киев" ночные рейсы самолетов, а также взлет и посадку самолетов, не соблюдающих нормы шума, передает УНН.
"Запретить в аэропорту Киев взлеты и посадки самолетов в ночное время и самолетов, создающих шум, превышающий шумовые нормы", — требует автор петиции Елена Мельник. Как пояснила она, аэропорт "Жуляны" обслуживает большое количество рейсов, что делает проживание в зоне транспортного коридора опасным и невыносимым. Ранее аэропорт располагался за чертой города, но теперь жилой сектор окружает его со всех сторон.
"Шум негативно влияет на нервную систему, может привести к сердечно-сосудистые заболевания, язвенной болезни, нарушениям обменных процессов. Медики отмечают особенно неблагоприятное воздействие даже незначительных по уровню шумов в часы отдыха и, прежде всего, сна, когда наиболее полно должны восстанавливаться силы человека. Самолеты пролетают над жилыми домами, детскими садами, школами. Невозможно привыкнуть к шуму, особенно тому, который создает Boeing. В Европейских странах действуют нормы на шумовое загрязнение. Необходимо запретить ночные полеты, особенно эксплуатацию самолетов, которые создают шум, превышающий шумовые нормы", — отметила автор петиции. Инициативу поддержали уже 152 человека, однако, чтобы она попала на рассмотрение городских властей, петиция должна собрать 10 тысяч подписей.
"Ранее аэропорт располагался за чертой города, но теперь жилой сектор окружает его со всех сторон"- это ключевые слова, дающие ответ на "петицию". Простыми словами: " А не пошли б вы..." Кто летал из (в) Жуляны видел сколько коттеджей понастроили вокруг аэропорта. Аэропорт был всегда, а дома появились потом. Нынешние жильцы не знали, что самолеты создают шум?