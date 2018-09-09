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Жители Жулян жалуются на шум аэропорта "Киев"

Аэропорт "Жуляны"
12:09 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Жители прилежащих к аэропорту "Киев" районов подали петицию в Киевскую городскую администрацию с требованием запретить ночные рейсы самолетов.

На сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с требованием запретить в аэропорту "Киев" ночные рейсы самолетов, а также взлет и посадку самолетов, не соблюдающих нормы шума, передает УНН.

"Запретить в аэропорту Киев взлеты и посадки самолетов в ночное время и самолетов, создающих шум, превышающий шумовые нормы", — требует автор петиции Елена Мельник. Как пояснила она, аэропорт "Жуляны" обслуживает большое количество рейсов, что делает проживание в зоне транспортного коридора опасным и невыносимым. Ранее аэропорт располагался за чертой города, но теперь жилой сектор окружает его со всех сторон.

"Шум негативно влияет на нервную систему, может привести к сердечно-сосудистые заболевания, язвенной болезни, нарушениям обменных процессов. Медики отмечают особенно неблагоприятное воздействие даже незначительных по уровню шумов в часы отдыха и, прежде всего, сна, когда наиболее полно должны восстанавливаться силы человека. Самолеты пролетают над жилыми домами, детскими садами, школами. Невозможно привыкнуть к шуму, особенно тому, который создает Boeing. В Европейских странах действуют нормы на шумовое загрязнение. Необходимо запретить ночные полеты, особенно эксплуатацию самолетов, которые создают шум, превышающий шумовые нормы", — отметила автор петиции. Инициативу поддержали уже 152 человека, однако, чтобы она попала на рассмотрение городских властей, петиция должна собрать 10 тысяч подписей.

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Новости Украины, Аэропорт "Киев", Жуляны, КГГА, Киев, Петиция.
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1 Комментарий
  • Дмитрий 09.09.2018 12:26

    "Ранее аэропорт располагался за чертой города, но теперь жилой сектор окружает его со всех сторон"- это ключевые слова, дающие ответ на "петицию". Простыми словами: " А не пошли б вы..." Кто летал из (в) Жуляны видел сколько коттеджей понастроили вокруг аэропорта. Аэропорт был всегда, а дома появились потом. Нынешние жильцы не знали, что самолеты создают шум?

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