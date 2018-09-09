Жители Жулян жалуются на шум аэропорта "Киев"

На сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с требованием запретить в аэропорту "Киев" ночные рейсы самолетов, а также взлет и посадку самолетов, не соблюдающих нормы шума, передает УНН.

"Запретить в аэропорту Киев взлеты и посадки самолетов в ночное время и самолетов, создающих шум, превышающий шумовые нормы", — требует автор петиции Елена Мельник. Как пояснила она, аэропорт "Жуляны" обслуживает большое количество рейсов, что делает проживание в зоне транспортного коридора опасным и невыносимым. Ранее аэропорт располагался за чертой города, но теперь жилой сектор окружает его со всех сторон.

"Шум негативно влияет на нервную систему, может привести к сердечно-сосудистые заболевания, язвенной болезни, нарушениям обменных процессов. Медики отмечают особенно неблагоприятное воздействие даже незначительных по уровню шумов в часы отдыха и, прежде всего, сна, когда наиболее полно должны восстанавливаться силы человека. Самолеты пролетают над жилыми домами, детскими садами, школами. Невозможно привыкнуть к шуму, особенно тому, который создает Boeing. В Европейских странах действуют нормы на шумовое загрязнение. Необходимо запретить ночные полеты, особенно эксплуатацию самолетов, которые создают шум, превышающий шумовые нормы", — отметила автор петиции. Инициативу поддержали уже 152 человека, однако, чтобы она попала на рассмотрение городских властей, петиция должна собрать 10 тысяч подписей.