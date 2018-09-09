День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 09.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Адвокат: Сенцова в колонии пытаются заставить отказаться от голодовки
Адвокат: Сенцова в колонии пытаются заставить отказаться от голодовки
Новости: Жуткое ДТП в Одессе: прокуратура будет просить для водителя BMW арест без залога
Жуткое ДТП в Одессе: прокуратура будет просить для водителя BMW арест без залога
Новости: Лига наций: результаты матчей 8 сентября
Лига наций: результаты матчей 8 сентября
Новости: Apple Music показал новый украинский музыкальный чарт
Apple Music показал новый украинский музыкальный чарт
X

Драка со стрельбой в центре Киева

Стрельба
12:42 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Конфликт между двумя компаниями молодых людей перерос в массовую драку и стрельбу в центре Киева возле Бессарабского рынка.

В Киеве в ночь на 9 сентября произошла массовая драка со стрельбой на Бессарабской площади. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"В ночь на 9 сентября в самом центре Киева, на Бессарабской площади, произошла стрельба. Между двумя компаниями молодых людей случился конфликт", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, все началось около 04:30 возле Arena-City. "Молодые люди дрались и били бутылки, после чего прозвучал хлопок - у одного из участников конфликта в руках был пистолет. Выстрел утихомирил ребят, но не надолго", - отмечается в сообщении. Через несколько минут обе компании перешли дорогу к Бессарабскому рынку и там снова началась драка, которую прекратили прибывшие на место происшествия полицейские. На данный момент неизвестно, задержала ли полиция участников массовой драки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Арена-сити, Бессарабский рынок, Драка, Киев, Стрельба.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Жуткое ДТП в Одессе: над водителем едва не совершили самосуд В Сумской области задержали хакера Полиция предотвратила хищение земли

Последние новости

Умер актер культового сериала "Доктор Кто" Питер Бенсон Эти смешные картинки поднимут настроение на целый день Годовщина свадьбы: Петр Порошенко романтично поздравил жену
Сегодня читают
01 Самая невероятная находка в автомобиле (Видео)
02 Евровидение 2019: звезды призывают бойкотировать конкурс
03 У боксера Джошуа перед боем с Поветкиным угнали именной автомобиль
04 Англия 1:2 Испания: события матча (Видео)
05 Лихорадка Западного Нила в Румынии: 17 погибших
Новости сегодня
14:14 До слез: настоящие отцы, которые присутствовали при рождении своего ребенка (Фото)
14:01 На Донбассе автомобиль врезался в дерево, двое людей погибли
13:47 Беллы Хадид удивила публику странным нарядом
13:43 Марлос сравнил Шевченко и Фонсеку
13:18 Бокс. Ничья Ньетеса и Паликте в бою за титул WBO
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сутки на Донбассе: в штабе рассказали о потерях ВСУ
Сутки на Донбассе: в штабе рассказали о потерях ВСУ
Новости: Сегодня в Украине празднуют День танкистов
Сегодня в Украине празднуют День танкистов
Новости: Погода в Украине: начало недели будет дождливым
Погода в Украине: начало недели будет дождливым
Новости: Памела Андерсон прекратила отношения с молодым бойфрендом
Памела Андерсон прекратила отношения с молодым бойфрендом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь