Драка со стрельбой в центре Киева

В Киеве в ночь на 9 сентября произошла массовая драка со стрельбой на Бессарабской площади. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"В ночь на 9 сентября в самом центре Киева, на Бессарабской площади, произошла стрельба. Между двумя компаниями молодых людей случился конфликт", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, все началось около 04:30 возле Arena-City. "Молодые люди дрались и били бутылки, после чего прозвучал хлопок - у одного из участников конфликта в руках был пистолет. Выстрел утихомирил ребят, но не надолго", - отмечается в сообщении. Через несколько минут обе компании перешли дорогу к Бессарабскому рынку и там снова началась драка, которую прекратили прибывшие на место происшествия полицейские. На данный момент неизвестно, задержала ли полиция участников массовой драки.