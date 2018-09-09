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В Днепре горело автотранспортное предприятие

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Пожар
15:00 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ГСЧС

Новости Украины: Огнем уничтожено 300 единиц пластиковых емкостей для транспортировки жидких и сыпучих грузов, а также повреждены десять грузовиков.

В Чечеловском районе Днепра сегодня ночью горело автотранспортное предприятие на площади 700 кв. метров.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, сообщение о пожаре на территории АТП поступило 9 сентября в 4:15.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник возле первого автомобильного бокса гаража, расположенного в одноэтажном здании на территории предприятия.

"Огнем уничтожено 300 единиц пластиковых емкостей для транспортировки жидких и сыпучих грузов ("еврокубы"), на площади 350 кв. м, повреждены строительные конструкции бокса, а также три грузовых автомобиля DAF и прицеп, которые находились внутри гаражного бокса. Кроме того, повреждена обшивка кузовов 7 грузовых автомобилей, находившихся возле здания гаража", - говорится в сообщении.

 

Пожар локализован в 05:35 и ликвидирован в 5:57. Погибших и пострадавших нет.

Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

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Новости Украины, Автотранспортное предприятие, ГСЧС, Днепр, Пожар, Пожар в Днепре, Пожар на втотранспортном предприятии, Чечеловский район.
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