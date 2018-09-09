Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4468357-na-donbasse-zamechena-avtomobilnaya-kolonna-iz-rf.html
На Донбассе замечена автомобильная колонна из РФ
15:18 Сегодня Телеграф
Новости Украины: В состав колонны вошли 12 грузовых автомобилей КамАЗ, два микроавтобуса и один передвижной комплекс РЭБ.
В пятницу днем, 7 сентября, на территории Донецкой области местными жителями была замечена автомобильная колонна.
Об этом пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.
"Скорее всего, границу со стороны РФ колонна пересекла под утро. От границы передвигались только полями и уже были замечены в районе н.п. Кутейниково на переезде, на повороте по направлению на н.п. Моспино. От Моспино до Донецка рукой подать. Почти пригород", - говорится в его сообщении.
Волонтер отметил, что в автомобилях находились люди в военной форме, скорее всего, только солдаты, так как офицеры находились в двух микроавтобусах. Примерный возраст 25-45 лет.
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