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На Донбассе замечена автомобильная колонна из РФ

Автомобильная колонна РФ
15:18 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: В состав колонны вошли 12 грузовых автомобилей КамАЗ, два микроавтобуса и один передвижной комплекс РЭБ.

В пятницу днем, 7 сентября, на территории Донецкой области местными жителями была замечена автомобильная колонна.

Об этом пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"Скорее всего, границу со стороны РФ колонна пересекла под утро. От границы передвигались только полями и уже были замечены в районе н.п. Кутейниково на переезде, на повороте по направлению на н.п. Моспино. От Моспино до Донецка рукой подать. Почти пригород", - говорится в его сообщении.

Волонтер отметил, что в автомобилях находились люди в военной форме, скорее всего, только солдаты, так как офицеры находились в двух микроавтобусах. Примерный возраст 25-45 лет.

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Новости Украины, Автомобильная колонна, Донбасс, Донецкая область, Коллона из России, Россия.
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