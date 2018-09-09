На Донбассе замечена автомобильная колонна из РФ

В пятницу днем, 7 сентября, на территории Донецкой области местными жителями была замечена автомобильная колонна.

Об этом пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"Скорее всего, границу со стороны РФ колонна пересекла под утро. От границы передвигались только полями и уже были замечены в районе н.п. Кутейниково на переезде, на повороте по направлению на н.п. Моспино. От Моспино до Донецка рукой подать. Почти пригород", - говорится в его сообщении.

Волонтер отметил, что в автомобилях находились люди в военной форме, скорее всего, только солдаты, так как офицеры находились в двух микроавтобусах. Примерный возраст 25-45 лет.