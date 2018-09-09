Химвыбросы в Крыму: около 50 человек выехали на Херсонщину

Около 50 человек пересекли административную границу с Крымом через КПВВ "Каланчак" с целью обезопасить себя от последствий химических выбросов завода "Титан".

Об этом УНН сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"На протяжении вчерашнего дня около 50 человек пересекли КПВВ "Каланчак" на выезд из временно оккупированного Крыма именно с целью ограждения себя и своих родных от экологической ситуации, связанной с работой завода "Титан".

Напомним, работу контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка", расположенных на административной границе с оккупированным Крымом, временно приостановили из-за экологической ситуации.

В Каланчацком и Чаплынском районах начала работать передвижная мониторинговая лаборатория Донецкой ОГА, которая исследует показатели загрязнения воздуха.