Сутки в ООС: боевики 10 раз нарушили "тишину"

В течение воскресенья боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военных нет, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, от 7.00 до 18.00 российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Нарушая минские договоренности, сегодня враг применял минометы калибра 82-мм… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено", – говорится в сообщении штаба ООС в Фейсбук в воскресенье вечером.

В течение дня украинские позиции были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Южное, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский.

Вместе с тем по защитникам Крымского велся прицельный огонь из вооружения боевой машины пехоты. Позиции Объединенных сил вблизи Водяного боевики обстреляли из минометов.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел", – сказано в сообщении.