Выбросы на "Титане": Возле админграницы развернули передвижную лабораторию

Возле админграницы с оккупированным Россией Крымом работает передвижная мониторинговая лаборатория для определения загрязнения воздуха.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

“Поблизости админграницы с АР Крым работает передвижная мониторинговая лаборатория, предоставленная Донецкой ОГА. Каждые 20 мин. отбираются пробы воздуха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам анализа в селах Александровка, Алексеевка, Гавриловка превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ не выявлено.

Как сообщалось ранее, в ночь на 24 августа 2018 года в оккупированном Крыму, в городе Армянск, где находится завод "Титан", произошли выбросы неизвестного ядовитого вещества.

Впоследствии работу крымского "Титана" приостановили, а из Армянска вывезли всех детей школьного и дошкольного возраста.

Также химическое загрязнение после выбросов на заводе "Титан" зафиксировали в Херсонской области.

6 сентября власть Херсона приняла решение эвакуировать детей из населенных пунктов Каланчакского и Чаплинского районов, которые находятся в зоне влияния производственной деятельности крымского завода "Титан".

Кроме того, временно остановили роботу КПП "Каланчак" и "Чаплинка" на границе с Крымом.

Президент Петр Порошенко заявил 6 сентября на заседании СНБО, что выбросы на заводе "Титан" в Армянске произошли из-за того, что вследствие тренировок российских военных были разрушены экологические защитные механизмы.

В МИД Украины заявили, что передадут обращение в международную Организацию по запрету химического оружия (ОЗХО) по поводу химических выбросов на заводе "Титан" и загрязнения воздуха.