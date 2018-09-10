СМИ: В Киеве ограбили квартиру замминистра экономики

В Киеве воры-альпинисты взломали квартиру заместителя министра экономики Максима Нефедова на улице Шелковичной, пока член правительства зажигал в отпуске на фестивале Burning man в Неваде (США).

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на собственные источники в МВД.

Чиновник отсутствовал целые две недели. Вероятно, воры действовали по наводке и знали, что хозяин вернется не скоро. Кражу обнаружил сам Нефедов после возвращения из США в Киев и сам же заявил в полицию.

При налете на квартиру первого замминистра воры проявили изобретательность - они не стали ломать дорогие замки, а пробрались с фасада через окно балкона, которое разбили.

Таким же путем и покинули квартиру. Пока точно неизвестно, на какую сумму причинены убытки, пропало все ценное, что было в квартире - часы, золото, деньги и техника. По факту квартирной кражи заведено уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины. Учитывая ранг потерпевшего, полиция опрашивает всех соседей, чтобы найти зацепки.

Сейчас в обворованной квартире со слов жильцов "министерского дома" работает следственно-оперативная группа. Все силы полиции брошены на раскрытие этого преступления.