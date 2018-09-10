Несмотря на дожди, в Украине сохранится чрезвычайная пожароопасность

В ряде областей Украины в понедельник сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупреждает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 10 сентября в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях сохранится чрезвычайный(5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в обнародованном на сайте ГСЧС в понедельник утром сообщении.

Напомним, сегодня, 10 сентября, по всей территории Украины пройдут дожди, местами с грозами, максимальная температура воздуха днем +26 градусов.