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Жителям Авдеевки начали подвозить питьевую воду

Подвоз воды в Авдеевке
10:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ГСЧС

Новости Украины: Спасатели осуществляют подвоз воды жителям Авдеевки, лишившейся водоснабжения из-за обесточивания ДФС.

Спасатели Госслужбы Украины по ЧС в течение трех суток почасово из запасов резервуара осуществляли подачу питьевой воды населению Авдеевки, лишившейся водоснабжения 6 сентября из-за обесточивания Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

"9 сентября спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области осуществили подвоз питьевой воды для жителей г.Авдеевка в количестве 6000л и технической воды - 4000л. Коммунальной службой города осуществлен подвоз технической воды в количестве 4000 л", - сообщили в пресс-служба ГСЧС Украины в понедельник утром.

Как сообщалось, в Донецкой области в результате непогоды были обесточены 3 населенных пункта и прекращено водоснабжение Авдеевки. В частности, был обнаружен обрыв провода высоковольтной линии 110 кВ "Макеевская - АКХЗ № 2" и неисправность трансформатора (на временно неподконтрольной украинской власти территории).

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Новости Украины, Авдеевка, ГСЧС, Донбасс, ДФС.
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