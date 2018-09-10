Экокатастрофа в Крыму: на материковую Украину выехали 59 человек

В результате выброса химикатов в аннексированном Крыму на материковую часть Украины выехали 59 человек.

Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил начальник пресс-службы херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.

"По состоянию на 8:00 уже 59 граждан проследовали на материковую часть Украины. Большинство из них заявили о намерении обратиться в херсонские учреждения здравоохранения в связи с ухудшением самочувствия. Сейчас контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" работают в ограниченном режиме (запускают только на материковую часть Украины), КПВВ "Чонгар" работает в штатном режиме", - отметил Шевцов.

Отмечается, что в течение последних двух суток загрязнений в воздухе украинские пограничники не наблюдали, ситуация остается стабильной.

Как сообщалось, помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, что из-за вредных выбросов в Крыму за медицинской помощью обратился 61 пограничник. Из них пятеро госпитализированы и проходят детальное медицинское обследование в Одессе, другим предоставлена медицинская помощь, и они вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.

В ночь на 24 августа 2018 года в оккупированном Россией Крыму, в городе Армянск, где находится завод "Титан", произошли выбросы неизвестного ядовитого вещества.

Также на Херсонщине было зафиксировано химическое загрязнение из-за выбросов с завода "Титан".

Впоследствии крымский "Титан" приостановил свою работу, а из Армянска вывезли всех детей школьного и дошкольного возраста.

6 сентября власти Херсонщины приняла решение эвакуировать детей из населенных пунктов Каланчакского и Чаплинского районов, находящихся в зоне влияния производственной деятельности крымского завода "Титан", а также провести оздоровление этих детей в детских оздоровительных лагерях области.

Кроме того, временно остановлена работа КПП "Каланчак" и "Чаплинка" на границе с Крымом.

Президент Петр Порошенко заявил 6 сентября на заседании СНБО, что выброс на заводе "Титан" в Армянске произошел из-за того, что в результате тренировок российских военных были разрушены экологические защитные механизмы.