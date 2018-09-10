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В Николаевской области нетрезвый мужчина стрелял по детям

Поолиция
11:14 Сегодня Телеграф
Фото: Полиция

Новости Украины: В Николаевской области мужчина стрелял из самодельного устройства по детям - ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Новой Одессе Николаевской области мужчина стрелял из самодельного устройства по детям, пострадали три человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Информация о стрельбе поступила в полицию около 17:00 9 сентября.

"В г. Новая Одесса 68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства по детям, которые играли. Вследствие выстрела были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 9-ти и 5-ти лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам злоумышленник также получил телесные повреждения. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Остатки устройства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Николаевской области Елена Бережная в эфире канала "112 Украина".

"Сегодня полицейские уже задержали в порядке статьи 208 этого мужчину. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", - отметила она.

Кроме того, Бережная отметила, что 12-летний мальчик, пострадавший от действий мужчины, находится в медицинском учреждении в Николаеве и его состояние медики оценивают как тяжелое.

Двоих других детей отпустили на амбулаторное лечение. Сам злоумышленник также находится в больнице, поскольку и сам пострадал от своего самодельного устройства.

"Правоохранители выяснили, что злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение хулиганских действий и за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения", - отметила пресс-секретарь. Также полиция установила, что мужчина был пьян и тогда, когда вышел к детям, игравшим неподалеку от его дома, и совершил выстрел.

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Новости Украины, Николаевская область, Правоохранители, Происшествие, Стрельба.
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