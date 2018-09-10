ООС: боевики стреляли вблизи Широкино и Водяного

С начала текущих суток уже зафиксировано 3 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск - один на Луганском и на Донецком направлениях.

Об этом на брифинге в понедельник заявил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"С начала этих суток зафиксировано 3 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. После 07:00 вблизи Крымского на Луганском направлении враг прицельно начал обстрел из вооружения БМП. Адекватный ответ защитников Украины из пехотного вооружения заставил врага соблюдать тишину", - отметил спикер.

По его словам, на Донецком направлении обстрелы зафиксированы ночью вблизи Широкиного и Водяного.

"Здесь противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. От начала текущих суток боевых потерь среди украинских военных нет", - добавил представитель МОУ.