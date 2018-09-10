Бил ножом и молотком: в Киеве мужчина жестоко убил товарища (Видео)

В Киеве мужчина несколько раз выстрелил в голову товарищу, после чего бил его ножом и молотком. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Известно, что в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сосед уже несколько дней не выходит на связь, а в подъезде дома слышен трупный запах. С помощью пожарной лестницы работники спасательной службы попали в квартиру. "При осмотре места происшествия полицейские обнаружили парня, который скрывался под диваном. Его сразу задержали, поскольку он предоставил показания, что совершил убийство хозяина квартиры. Это - 22-летний молодой человек, он несколько месяцев жил у потерпевшего, работал охранником в ювелирном магазине и должен был помочь с трудоустройством подозреваемому. Установлено также, что задержанный несколько дней жил в квартире с трупом, пользовался вещами убитого, выходил в магазин за спиртным и продуктами", - отметил начальник столичной полиции Андрей Крищенко. "По предварительной информации, в день убийства товарищи распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт, в результате которого правонарушитель выхватил травматическое оружие и несколько раз выстрелил потерпевшему в голову. Затем схватил нож и молоток, которыми также нанес телесные повреждения", – говорится в сообщении полиции. Отмечается, что злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Расследуется уголовное производство по части первой статьи 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.