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Неизвестные ограбили ювелирный магазин на Буковине

Неизвестные ограбили ювелирный магазин на Буковине
14:34 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГУ НПУ

Новости Украины: Полиция разыскивает нападавших на ювелирный магазин в Сокирянах.

В светлое время суток преступники ворвались в магазин и завладели ценными украшениями. Сейчас устанавливается перечень украденного и сумма нанесенного ущерба

Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции Украины в Черновицкой области, передает УНН.

Около полудня 9-го сентября двое неизвестных мужчин в масках зашли в магазин в городе Сокиряны. Угрожая предметом, похожим на оружие, и нанеся удары 37-летней женщине-продавцу, злоумышленники разбили витрины и завладели ювелирными изделиями.

После совершения преступления нападавшие уехали на внедорожнике Jeep Grand Cherokee иностранной регистрации в неизвестном направлении.

Следователи Сокирянского отделения полиции начали уголовное производство по части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Полиция принимает меры для установления личностей нападавших и их местонахождения.

Полиция просит всех, кому известна какая-либо информация о преступниках и месте их пребывания, звонить по телефону спецлинии "102".

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Новости Украины, Буковина, Ограбление, Полиция, Сокиряны, Ювелирный магазин.
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