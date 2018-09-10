Неизвестные ограбили ювелирный магазин на Буковине

В светлое время суток преступники ворвались в магазин и завладели ценными украшениями. Сейчас устанавливается перечень украденного и сумма нанесенного ущерба

Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции Украины в Черновицкой области, передает УНН.

Около полудня 9-го сентября двое неизвестных мужчин в масках зашли в магазин в городе Сокиряны. Угрожая предметом, похожим на оружие, и нанеся удары 37-летней женщине-продавцу, злоумышленники разбили витрины и завладели ювелирными изделиями.

После совершения преступления нападавшие уехали на внедорожнике Jeep Grand Cherokee иностранной регистрации в неизвестном направлении.

Следователи Сокирянского отделения полиции начали уголовное производство по части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Полиция принимает меры для установления личностей нападавших и их местонахождения.

Полиция просит всех, кому известна какая-либо информация о преступниках и месте их пребывания, звонить по телефону спецлинии "102".