На Черниговщине мужчина на охоте застрелил родного брата

В Черниговской области вчера, 9 сентября, во время охоты 37-летний мужчина по неосторожности застрелил своего родного 38-летнего брата.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

В соответствии с сообщением, в полицию поступила информация о гибели на охоте жителя райцентра Семеновка. Медики выезжали в лес неподалеку от райцентра на вызов об огнестрельном ранении мужчины в область сердца. Пострадавший был госпитализирован, но он скончался по дороге в больницу.

Следственно-оперативная группа Семеновского отделения полиции установила, что огнестрельное ранение в область сердца жителю Семеновки во время охоты нанес его брат.

Мужчина в содеянном сознался и дал соответствующие показания, ружье изъято.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности) - наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Продолжается досудебное расследование.