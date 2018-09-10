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На Черниговщине мужчина на охоте застрелил родного брата

Охота
16:00 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Родственник по неосторожности осуществил случайный выстрел из зарегистрированного гладкоствольного охотничьего ружья калибра 12 мм.

В Черниговской области вчера, 9 сентября, во время охоты 37-летний мужчина по неосторожности застрелил своего родного 38-летнего брата.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

В соответствии с сообщением, в полицию поступила информация о гибели на охоте жителя райцентра Семеновка. Медики выезжали в лес неподалеку от райцентра на вызов об огнестрельном ранении мужчины в область сердца. Пострадавший был госпитализирован, но он скончался по дороге в больницу.

Следственно-оперативная группа Семеновского отделения полиции установила, что огнестрельное ранение в область сердца жителю Семеновки во время охоты нанес его брат.

Мужчина в содеянном сознался и дал соответствующие показания, ружье изъято.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности) - наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Продолжается досудебное расследование.

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Новости Украины, Охота, Полиция, Ружье, Семеновка, Убийство, Черниговская область.
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