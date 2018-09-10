На Харьковщине юноша поджог сам себя

22-летний житель Краснокутского района Харьковской области был госпитализирован в ожоговое отделение Харьковской больницы скорой и неотложной помощи в тяжелом бессознательном состоянии после попытки покончить с собой.

"9 сентября около 04.00 юноша находился дома в состоянии алкогольного опьянения. Он облил себя соляркой и поджег... В ходе проверки и опроса знакомых пострадавшего полицейские выяснили, что после смерти близкого родственника в мае текущего года парень в течение длительного времени находился в депрессии, злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно высказывал намерения покончить жизнь самоубийством",- сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

У молодого человека термические ожоги I-III-й степени.

Информация о случившемся внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.